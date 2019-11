Stand: 08.11.2019 05:55 Uhr

Köhlbrandbrücke: Ersatz wird deutlich teurer

Für einen Ersatz der maroden Köhlbrandbrücke rechnet die Hamburger Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) mit deutlich höheren Kosten als bisher bekannt. Nach Informationen von NDR 90,3 würde schon eine neue Brücke mehr als 2,5 Milliarden Euro kosten. Die Kosten für einen Tunnel, wie ihn viele im Hafen für sinnvoll halten, übersteigen sogar die Grenze von drei Milliarden Euro. Nach einer Berechnung der HPA, die bereits seit mehr als einem Jahr in den Schubladen schlummern, liegen die Kosten bei rund 3,2 Milliarden. Diese Summen beinhalten nicht nur den eigentlichen Tunnel beziehungsweise die Brücke, sondern auch den Anschluss an die Autobahn sowie den Abriss der alten Köhlbrandbrücke.

Höhere Kosten für Köhlbrandquerung NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 08.11.2019 06:00 Uhr Autor/in: Lehmann, Dietrich 2,5 Milliarden Euro für eine neue Köhlbrandbrücke, mehr als drei Milliarden für einen Tunnel - damit rechnet die Hafenverwaltung HPA. Dietrich Lehmann berichtet.







Keine offizielle Kostenschätzung

Offiziell gibt es nach Angaben des Senats noch keine konkrete Kostenschätzung - wie etwa aus der aktuellen Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken hervorgeht. Bislang hatte die Wirtschaftsbehörde nur bestätigt, dass die Kosten für einen Ersatz der alten Brücke die Milliardengrenze übersteigen.

Tunnel oder Brücke?

Im Jahr 1974 wurde die Köhlbrandbrücke eingeweiht. Heute ist sie ein Wahrzeichen Hamburgs. Nun soll sie abgerissen werden. Wird eine neue Brücke oder ein Tunnel sie ersetzen?

Noch hat sich die Stadt nicht festgelegt, ob sie einen Tunnel oder eine Brücke bauen will. Aktuell laufen Verhandlungen mit dem Bund, damit der sich an den Kosten beteiligt. Intern warnt die Hafenverwaltung nach Informationen von NDR 90,3 davor, die Entscheidung hinauszuschieben. Ab 2030 ist die alte Köhlbrandbrücke laut Hafenverwaltung so marode, dass mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden muss. Wenn pro Richtung nur noch eine Spur zur Verfügung stehe, wie befürchtet, dann würde das zu massiven Staus und zu volkswirtschaftlichen Schäden führen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.11.2019 | 06:00 Uhr