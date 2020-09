Stand: 20.09.2020 11:36 Uhr - NDR 90,3

Klimawoche beginnt in Hamburg

Eine Woche lang steht Hamburg im Zeichen des Klimaschutzes. Heute startet die 12. Hamburger Klimawoche, bei der es bis zum kommenden Sonntag an fast 30 Schauplätzen Aktionen und Vorträge geben wird. Dabei sollen Mittel und Wege gegen den Klimawandel aufgezeigt werden. Wie Klimaschutz im Alltag funktionieren kann, ist dabei eine der wichtigsten Fragen. Rund 250 Veranstaltungen sind geplant - ein Teil davon auf dem Rathausmarkt.

Veranstaltungen mit Hygienekonzept

Eine offene Zeltdachkonstruktion und ein ausgeklügeltes Hygienekonzept sollen dabei in Corona-Zeiten den Besucherinnen und Besuchern größtmöglichen Schutz bieten. In Diskussionsrunden geht es dort zum Beispiel um die Klima-Veränderung als Fluchtgrund oder die Frage "Essen wir die Welt kaputt?" Für Sitzplätze sollte man sich vorab online registrieren. Einige Veranstaltungen können auch online angesehen werden.

Drei Demos von Fridays for Future

Kein offizieller Teil sind drei von Fridays for Future geplante Demonstrationszüge am kommenden Freitag, die Zehntausende in die Stadt locken sollen - wegen Corona mit strengen Schutzauflagen.

