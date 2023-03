Klimaprotest: Hamburger Rathaus mit Farbe besprüht Stand: 30.03.2023 11:21 Uhr Einen Tag vor dem Besuch des britischen Königs Charles III. und seiner Frau Camilla haben Klimaaktivisten und -aktivistinnen der "Letzten Generation" das Hamburger Rathaus mit Farbe besprüht.

Ein oder mehrere Aktivistinnen oder Aktivisten hatten die orangene Farbe in Feuerlöscher gefüllt und sie am Donnerstagmorgen am Hauptportal des Rathauses und auf einem Fenster verteilt. Bis in acht Meter Höhe reichte die Farbe. Gleich im Anschluss begann eine Reinigungsaktion am Rathaus. Nach der Farb-Aktion entrollten Aktivisten und Aktivistinnen außerdem ein Transparent mit der Aufschrift "Artikel 20a Grundgesetz = Leben schützen". In dem Artikel ist der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Tiere festgeschrieben. Das Transparent wurde schnell wieder entfernt und die Aktivisten und Aktivistinnen von der Polizei mit zur Wache genommen.

Aktuell keine Gespräche mit Aktivisten

Die rot-grüne Koalition in Hamburg hat wegen anhaltender Straßenblockaden der "Letzten Generation" aber bereits weitere Gespräche mit den Aktivisten und Aktivistinnen abgelehnt. In den vergangenen Tagen wurden in der Stadt immer wieder Straßen blockiert, weil sich Menschen beispielsweise mit schnellbindendem Beton auf Fahrbahnen festklebten. Ein großes Verkehrschaos gab es am vergangenen Sonnabend, als Aktivistinnen und Aktivisten die Elbbrücken blockierten. Zum gleichen Zeitpunkt war der Elbtunnel wegen Bauarbeiten gesperrt. Es gab kilometerlange Staus, die sich erst nach Stunden auflösten.

Königspaar am Freitag zu Besuch in Hamburg

Am Freitag wird das Königspaar Charles III. und seine Frau Camilla in Hamburg erwartet. Begleitet von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen Frau Elke Büdenbender wollen die beiden sich um 13.30 Uhr im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt eintragen.

