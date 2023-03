Kunsthalle: Klimaprotest vor Caspar-David-Friedrich-Gemälde Stand: 19.03.2023 14:44 Uhr Große Aufregung in der Hamburger Kunsthalle: Dort haben zwei Klimaaktivistinnen am Sonntag eine Protestaktion einem der berühmtesten Gemälde der Stadt durchgeführt: Caspar David Friedrichs "Wanderer über dem Nebelmeer" .

Die Kunsthalle war rappelvoll, als plötzlich zwei Frauen in gelben Warnwesten vor das Bild traten. Ein Mitarbeiter der Kunsthalle reagierte sofort und stellte sich vor das Gemälde von Caspar David Friedrich. Die Klimaschutzbegwegung "Letzte Generation" schütteten Asche aus zwei Plastiktüten auf den Boden und erklären, die Landschaften, die Friedrich vor 200 Jahren gemalt habe, seien schon bald für immer verloren.

Gemälde von Caspar David Friedrich wurde nicht beschädigt

Viele Besucherinnen und Besucher filmten die Szene, kurz darauf war die Polizei vor Ort. Der Saal wurde daraufhin geschlossen. Das berühmte Gemälde selbst war nicht betroffen von der Protestaktion, es ist durch eine Scheibe extra gesichert. Das berühmte Gemälde war am Sonntag vorerst zum letzten Mal zu sehen. Es soll an ein Museum in New York verliehen werden. Das Bild entstand um 1818 und zählt zu den berühmtesten Bildern von Caspar David Friedrich. Es gehört seit 1970 zum Bestand der Hamburger Kunsthalle.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.03.2023 | 14:00 Uhr