"Klima-Kleber": Wie sieht "Fridays for Future" die Aktionen?

Stand: 02.04.2023 21:30 Uhr

In den vergangenen Wochen haben Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen der Gruppe "Letzte Generation" mit Straßenblockaden und einer Farbattacke aufs Rathaus für Diskussionen gesorgt. Im Hamburg Journal im NDR Fernsehen hat die Klimabewegung "Fridays for Future" am Sonntag Verständnis für die Aktionen geäußert.