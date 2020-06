Stand: 15.06.2020 08:59 Uhr - NDR 90,3

Klima-Aktivisten blockieren NDR Zufahrt

Umweltaktivisten und -aktivistinnen von "Extinction Rebellion" kämpfen mit neuen Aktionen auch in Hamburg für mehr Klimaschutz. Mit "zivilem Ungehorsam" wollen sie ein Zeichen gegen die "klimaschädliche deutsche Wirtschaftspolitik" setzen. Das bekamen am Montagmorgen Mitarbeitende beim Norddeutschen Rundfunk zu spüren: Rund 100 Umweltschützer und -schützerinnen blockierten eine Zufahrt zum Gelände des NDR in Lokstedt.

"Wir wollen, dass die öffentlich-rechtlichen Sender über das Ausmaß der ökologischen Krise berichten und den Menschen verdeutlichen, wie ernst die Lage ist", sagte ein Sprecher. Die Polizei wollte die Versammlung nach kurzer Zeit wieder beenden, weil sie nicht angekündigt gewesen sei und die Corona-Auflagen nicht erfülle.

Aktionen in ganz Deutschland

Die Aktion ist Teil einer Protestwoche mit dem Titel "Rebellion Wave", die noch bis zum 21. Juni in rund 45 Städten Aufmerksamkeit erregen soll. Bereits am Donnerstag hatten Mitglieder von Extinction Rebellion das Wasser der Spree im Berliner Regierungsviertel und in Zerre in der Lausitz sowie die Rur im nordrhein-westfälischen Düren grün gefärbt. Das sollte ein Zeichen gegen die Verschmutzung von Flüssen durch den Kohleabbau sein.

