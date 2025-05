NDR Bigband trauert um Bassist Lucas Lindholm Stand: 16.05.2025 10:30 Uhr "Seit 1. September 1971 beim NDR, von Tanzorchester bis Bigband. Ich spiele Bass", so Lucas Lindholm, der die NDR Bigband 37 Jahre lang bereichert hat. Souverän, unprätentiös und freundlich. Am 4. Mai 2025 verstarb der schwedische Bassist.

von Henry Altmann

Von Swing bis Samba waren ihm alle Spielweisen auf allen Spielwiesen geläufig. Lucas-Hans Lindholm-Eschen wurde am 2. März 1943 nahe Malmö geboren, lernte klassischen Bass am Konservatorium, fand sich aber eher im Jazz wieder - und da schon früh an der Seite berühmter Saxofonisten wie Dexter Gordon oder Johnny Griffin und nach seinem Umzug 1969 nach Stockholm an der von Kenny Dorham und Toots Thielemans.

Weitere Informationen Radiotipp: Still, aber mit Stil – zum Tod des Bassisten Lucas Lindholm Der schwedische Bassist war lange Teil der NDR Bigband, ab 1985 auch Professor an der Hamburger Musikhochschule. Auf NDR Kultur am 23. Mai um 23 Uhr. mehr

1970 holte ihn Franz Thon, der damalige Leiter des NDR Unterhaltungsorchesters, zum NDR und bot ihm ein Jahr später eine feste Stelle an. Lindholm, der auch in Peter Herbolzheimers "Rhythm Combination & Brass" spielte, stellte erstaunt fest:

"Jetzt werde ich Jazzmusiker genannt; aber ob man jetzt das spielt oder das spielt - man muss sich einfach ein bisschen engagieren." Lucas Lindholm

Konzerte mit Al Jarreau, Chat Baker, Joe Pass und weiteren Jazz-Ikonen

Mit der NDR Bigband machte der Bassist mit dem starken Ton und dem lässigen Groove Tausende von Aufnahmen fürs Radio und spielte Konzerte mit der internationalen Jazzelite - von Al Jarreau, Bobby McFerrin und João Bosco bis Chet Baker, Albert Mangelsdorff oder Joe Pass. Jazz war für den "Vielsaitigen" Handwerk und Hingabe!

"Oft kommen Leute und fragen, hast du Spass daran? Wenn ich frage, was sie für einen Beruf haben, dann sagen sie vielleicht Gärtner! Ob der auch acht Stunden pro Tag Spass an seiner Arbeit hat, wenn er irgendein Unkraut rauszupft? Aber er hat bestimmt Blumen, die er sehr gerne pflegt in einer Ecke." Lucas Lindholm

Sehr gepflegt hat Lindholm als Professor ab 1985 an der Hamburger Musikhochschule den Nachwuchs. Generationen gediehen unter seinen Händen, u.a. Lisa Wulff, Giorgi Kikdnadze oder Philipp Steen. Sein Bass hat Lucas Lindholm gut und andere noch besser gemacht. "Wenn es um Musik geht, kommt es für mich mehr auf die Mitmusikanten an. Und die Umgebung! Wie sagt man immer? Ambiente!" Das hat für Lucas Lindholm beim NDR gestimmt. 37 Jahre lang. So wie sein Bass.

