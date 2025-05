Ermittlungen wegen "Fight Club": Hamburger Schüler sollten kämpfen Stand: 15.05.2025 19:30 Uhr Die Hamburger Polizei ermittelt wegen eines ernsten Vorfalls am Gymnasium Corveystraße in Lokstedt. Es geht um eine schulinterne Chatgruppe, in der Schüler dazu aufgefordert worden sein sollen, an Kämpfen teilzunehmen.

Nach Informationen von NDR 90,3 ermittelt das Landeskriminalamt gegen einen 15-Jährigen. Er soll möglicherweise mit anderen, noch nicht identifizierten Mitschülern eine schulinterne Gruppe organisiert haben. Die hatte offenbar den Namen "Fight Club".

Acht- und Neuntklässler unter Druck gesetzt

In dieser Gruppe soll er Acht- und Neuntklässler unter Druck dazu aufgefordert haben, an Kämpfen teilzunehmen. Alternativ hätten diese Schüler, wenn sie das nicht wollten, Geld zahlen sollen. Diese Kämpfe sollen auch gefilmt worden sein.

Polizei: Chatgruppe umgehend verlassen

Der Schulleiter des Gymnasiums Corveystraße hat Eltern in einem Schreiben, das NDR 90,3 vorliegt, informiert. Darin heißt es, dass in dieser Woche bereits Polizeibeamtinnen und -beamte in der Schule waren.

Sie haben demnach in allen Klassen der Jahrgänge acht und neun Schülerinnen und Schüler über den aktuellen Stand informiert und sie dazu aufgefordert, die betreffende Chatgruppe umgehend zu verlassen. Außerdem sollen sie über mögliche straf- und zivilrechtliche Konsequenzen aufgeklärt haben.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 15.05.2025 | 19:30 Uhr