Zeit- und Routenplan steht: So feiert der HSV am Montag den Doppel-Aufstieg Stand: 16.05.2025 10:02 Uhr Nach dem Doppel-Aufstieg der HSV-Frauen und -Männer steigt am Montag die große Party in der Hamburger Innenstadt für beide Teams. Seit Donnerstagabend steht auch der Ablauf der Fete fest. Der NDR überträgt ab 17 Uhr live.

Zunächst ist für 17 Uhr der Empfang im Rathaus mit dem Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) geplant. Der Rathausmarkt wird für die Fans zur Partyzone zum Feiern ihrer Mannschaften - mit Getränkeausschank und Fanutensilien. Ab circa 18.45 Uhr werden die beiden Teams auf Eventtrucks und mit viel Musik eine Runde um die Binnenalster drehen.

Die Route: Start: Ecke Ballindamm/Bergstraße - Ballindamm - Lombardsbrücke - Esplanade - Dammtorstraße - Gänsemarkt - Jungfernstieg - Ende.

Startpunkt ist an der Ecke Jungfernstieg/Ballindamm. Von dort aus wird sich der Zug im Bogen um die Binnenalster entlang der Esplanade und der Dammtorstraße bis zum Gänsemarkt bewegen, wo eine kurze Kundgebung geplant ist. Zum Abschluss wird es über den Jungfernstieg gehen. Dort ist das Ende der Aufstiegsparty gegen 21 Uhr geplant. Der NDR überträgt von 17 bis 18.45 Uhr live im TV und im Livestream bei NDR.de.

"Wir freuen uns auf jeden Fan, auf jeden, der feiert und auf jeden Augenblick im Herzen unserer Stadt. Dieser Abschluss wird uns sicherlich viel positive Energie für die Sommerpause und die dann folgende Erstligasaison geben", sagte Sportdirektor Claus Costa. Der Tag soll auch "für lebendige, weltoffene und solidarische Fußballkultur" stehen.

Kuntz: "Wollen dieser Saison einen passenden Abschluss geben"

Die Aufsteiger-Teams freuen sich auf die Party. "Es ist uns eine Ehre. Wir wollen dieser Saison einen passenden Abschluss geben - mit den Menschen und Fans, die uns das ganze Jahr über treu zur Seite gestanden haben", sagte HSV-Vorstand Stefan Kuntz. Auch HSV-Legende Horst Hrubesch ist begeistert. "Dieser Ort ist besonders", sagte der 74-Jährige.

HSV will am Sonntag Zweitliga-Meister werden

Der HSV hatte am vergangenen Sonnabend mit dem 6:1 gegen den SSV Ulm die Rückkehr in die Bundesliga perfekt gemacht - nach sieben Jahren in der 2. Liga. Die Fans des Traditionsclubs hatten anschließend eine riesige Party gefeiert. Die Frauen hatten tags drauf mit einem 3:0 über den SC Freiburg II den Aufstieg in die höchste Spielklasse geschafft.

Die Männer des HSV können am Sonntag (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bei der SpVgg Greuther Fürth die Zweitliga-Meisterschaft perfekt machen. "Wir wollen das Spiel am Sonntag gewinnen und die Meisterschale mit zum Rathaus bringen", sagte Coach Merlin Polzin im NDR.

