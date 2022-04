Kleinbahn-Museum Wohldorf: Sanierung bald fertig Stand: 11.04.2022 12:18 Uhr Die Sanierungsarbeiten am Nahverkehrsmuseum Kleinbahnhof Wohldorf sollen bis zum Sommer abgeschlossen sein. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der CDU hervor. Das beliebte Ausflugsziel war wegen Baufälligkeit vor zwei Jahren geschlossen worden.

Fast 25 Jahre lang war in dem Gebäude das Museum des Vereins Verkehrsamateure und Museumsbahn e.V. untergebracht. "Ein ganz wertvolles Stück von Hamburgs Nahverkehrsgeschichte", sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) als feststand, dass die über eine Million Euro teure Sanierung starten konnte - obwohl das Museum kaum wirtschaftlich betrieben werden kann.

Beteiligung der Hochbahn noch unklar

Heizung, Lüftung, Wasserversorgung wurden inzwischen erneuert, ein zusätzliches Fenster eingebaut und die Fassade aufwendig saniert - alles in enger Absprache mit dem Denkmalschutz. Gespräche darüber, in welcher Form sich die Hochbahn eventuell am Museum beteiligen werde, seien noch nicht abgeschlossen, heißt es in der Senatsantwort.

Nahverkehrsmusum Wohldorf kann wohl bald wieder öffnen

Das 1901 errichtete Gebäude war der Endpunkt der elektrischen Kleinbahnlinie Altrahlstedt – Volksdorf – Wohldorf. Sie wurde 1961 stillgelegt.

