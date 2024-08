Stand: 29.08.2024 16:51 Uhr Kieler Straße: Mehrere Verletzte bei Unfall

Auf der Kieler Straße im Hamburger Stadtteil Stellingen sind am Donnerstagmittag zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Kleinkinder und ihre Mutter erlitten Schnittwunden und Prellungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Vater der Kinder blieb unverletzt. Auch der Fahrer des anderen Wagens kam in eine Klinik. Offenbar hatte er unerlaubt wenden wollen, als es zu der Kollision kam. Die Kieler Straße wurde nach dem Unfall zeitweise gesperrt, es gab Staus.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 29.08.2024 | 18:00 Uhr