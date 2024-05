Stand: 16.05.2024 14:00 Uhr Keine Parkplätze am Volksparkstadion während der EM

Zu den Spielen der Fußball-Europameisterschaft in Hamburg werden Zehntausende Fans im Volksparkstadion erwartet. Parkplätze am Stadion gibt es für die Zuschauerinnen und Zuschauer aber nicht. Alle Parkplätze rund um das Volksparkstadion sind während der EM gesperrt. Die Fans sollen umweltfreundlich mit Bus und Bahn anreisen. Zu jedem Stadionticket wird es deshalb eine kostenlose Fahrkarte für das Gesamtnetz des Hamburger Verkehrsverbundes geben, wie die Verkehrsbehörde am Donnerstag mitteilte. An den Spieltagen werden mehr Bahnen fahren und es wird ein Bus-Shuttle eingerichtet - allerdings nicht wie bei HSV-Spielen vom S-Bahnhof Stellingen, sondern vom S-Bahnhof Othmarschen.

