Karolinenviertel: Frau sticht auf 32-jährigen Mann ein Stand: 13.05.2022 06:47 Uhr Die Polizei ist am Donnerstagabend nach Hamburg-St. Pauli gerufen worden. Dort hatte eine Frau einen Mann schwer verletzt. Für die Einsatzkräfte gab es danach noch weitere größere Einsätze.

Viele Streifenwagen rasten am Abend in das Karolinenviertel. In der Marktstraße hatte eine Frau offenbar unvermittelt auf einen 32-Jährigen eingestochen. Nach der Tat ergriff die Frau die Flucht. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein, die allerdings erfolglos blieb. Der Mann kam mit Verletzungen im Oberkörper ins Krankenhaus, in Lebensgefahr soll er nicht schweben. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schlägerei unter 20 Jugendlichen im Schanzenpark

Nur wenige Straßen weiter, im Sternschanzenpark, musste die Polizei eine größere Schlägerei unter Jugendlichen auflösen. Dort waren offenbar rund 20 junge Männer aneinander geraten. Zwei von ihnen wurden bei der Prügelei verletzt.

Wilhelmsburg: Kinder atmen Reizgas ein

Einen weiteren Großeinsatz gab es in Wilhelmburg, bei der Schwimmhalle im Inselpark - ausgelöst durch eine Kartusche Pfefferspray. Mehrere Kinder atmeten das Reizgas ein. Fünf kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.

