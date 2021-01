Kampf um CDU-Parteivorsitz: Hamburger Delegierte für Merz Stand: 14.01.2021 13:50 Uhr 1.001 CDU-Delegierte entscheiden auf einem Online-Parteitag am Wochenende, wer die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer als Parteivorsitzender antritt. Hamburger CDU-Delegierte wollen beim Bundesparteitag mehrheitlich für Friedrich Merz als künftigen Chef der Christdemokraten stimmen.

Neben Merz haben es die beiden anderen Kandidaten in Hamburg schwer, die 16 CDU-Delegierten aus der Hansestadt zu überzeugen. Zu Armin Laschet, Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, mag sich keiner öffentlich bekennen. Wenigstens zwei Delegierte wollen für Norbert Röttgen stimmen: Franziska Hoppermann aus Wandsbek und Markus Weinberg aus Altona. Sie glauben, Röttgen sei in der Lage, die unterschiedlichen Strömungen in der Union zu einen.

Hamburger CDU-Spitze für Merz

Klarer Favorit bei den Hamburgern ist allerdings Friedrich Merz. Schon früh hatte sich die Hamburger CDU-Spitze mit Fraktionschef Dennis Thering und Parteichef Christoph Ploß für ihn ausgesprochen. Sie trauen Merz am ehesten zu, der Wirtschaft nach der Pandemie wieder auf die Beine zu helfen. Der erste virtuelle Parteitag der CDU beginnt am Freitag, über den Parteivorsitz wird am Sonnabend digital abgestimmt. Schon mittags soll feststehen, wer von den drei Kandidaten das Rennen gemacht hat.

