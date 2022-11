Jobcenter-Kunden können in Hamburg jetzt online Anträge stellen Stand: 29.11.2022 12:49 Uhr Bei einer Behörde einen Antrag stellen - das ist meistens mit viel Papier verbunden und mindestens einem Gang zum Briefkasten. Das Jobcenter in Hamburg hat jetzt aber einen großen Schritt in Richtung Digitalisierung gemacht.

Endlich geht auch in der Hansestadt, was in anderen Ländern schon längst selbstverständlich ist: Anträge bequem zuhause am PC, am Laptop oder am Smartphone ausfüllen. Arbeitslosengeld II, umgangssprachlich Hartz IV genannt, können Hamburgerinnen und Hamburger jetzt online auf der Internetseite www.jobcenter.digital beantragen. Ab dem 1. Januar dann auch das neue Bürgergeld, das das Arbeitslosengeld II ersetzt. Außerdem können Folgeanträge und Änderungen über das Portal geschickt werden.

System soll nutzerfreundlich sein

Laut Jobcenter sind Kundinnen und Kunden in die Entwicklung des Systems einbezogen worden. Es soll intuitiv zu bedienen und damit nutzerfreundlich sein. Die bürokratisch formulierten Anträge werden bei Bedarf mit Hilfstexten erklärt. In einem Online-Profil können Antragstellerinnen und Antragsteller auch gleich Angaben zur persönlichen Situation und zu ihrer Jobsituation machen. Die persönliche Daten sollen absolut sicher übermittelt werden, heißt es. Sie könnten dann als Grundlage für Beratungsgespräche genutzt werden.

Jeder Zehnte in Hamburg bekommt Leistungen

Rund 184.000 Hamburgerinnen und Hamburger bekommt Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Das ist immerhin jede oder jeder Zehnte in der Stadt. Alle Kontaktdaten inklusive der Telefon-Hotlines und die E-Mail-Adressen der einzelnen Jobcenter-Standorte gibt es auf der Internetseite www.team-arbeit-hamburg.de.

