Job-Offensive: Airbus in Hamburg will massiv einstellen Stand: 22.02.2023 13:00 Uhr Der Flugzeugbauer Airbus will in diesem Jahr allein in Hamburg rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu einstellen. Damit will das Unternehmen vor allem die Produktionsrate seiner Maschinen aus der A320-Familie steigern - rund die Hälfte der Flugzeuge davon wird in Hamburg gebaut.

Airbus sucht vor allem Elektriker und Elektrikerinnen sowie Mechanikerinnen und Mechaniker. Und Mitarbeitende, die die Kabinen der Flugzeuge ausrüsten. Dabei setzt das Unternehmen zum einen darauf, dass die Beschäftigten selbst ausgebildet werden. Allein in den deutschen Airbus-Werken sind im vergangenen Jahr etwa 600 Azubis neu eingestellt worden - ein Rekord.

Zum Jahresende 16.000 Mitarbeitende in Hamburg?

In diesem Jahr sollen es noch mehr werden. Die Azubis - bei Airbus "Airzubis" genannt - haben allesamt gute Chancen, auch übernommen zu werden. Daneben werden aber auch Experten und Expertinnen für Cybersecurity und für die Entwicklung von neuen Antrieben gesucht. Laut Airbus-Arbeitsdirektor Marco Wagner hat es so eine Einstellungsoffensive wie jetzt in der Unternehmensgeschichte noch nicht gegeben. Aktuell arbeiten bei dem Flugzeugbauer auf Finkenwerder rund 15.000 Menschen, zum Jahresende dürften es unter dem Strich etwa 16.000 sein.

Zuletzt hatte Airbus eine der größten Flugzeugbestellungen in der Geschichte des Konzerns bekommen: Die indische Fluglinie Air India unterzeichnete eine Absichtserklärung für den Kauf von 250 Jets - ein größerer Teil davon dürfte in Hamburg gebaut werden.

