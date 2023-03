Index-Mieten bringen immer mehr Hamburger in Bedrängnis Stand: 26.03.2023 20:35 Uhr Wie Mieterinnen und Mieter in Hamburg unter den derzeitigen Preissteigerungen zu leiden haben zeigt eine repräsentative Umfrage der Verbraucherzentrale, die NDR 90,3 vorliegt.

Besonders zu leiden haben demnach Hamburgerinnen und Hamburger mit einem Index-Mietvertrag - bei diesem sind die Mieterhöhungen an die Inflation gekoppelt. Und sie sind weit verbreitet: Ein Viertel aller jüngeren Mieterinnen und Mieter unter 35 Jahren hat laut Verbraucherzentrale einen Index-Mietvertrag unterschrieben. Das führt offenbar inzwischen häufig dazu, dass Menschen mit ihren Mieten in den Rückstand kommen: 15 Prozent aller Befragten gaben Probleme an. Bei Haushalten ohne automatische Mieterhöhung sind nur fünf Prozent in Zahlungsverzug.

Gallina fordert Deckelung von Index-Mieten

Ein weiteres Ergebnis der Umfrage der Verbraucherzentrale: Mieterinnen und Mieter schaffen es meistens, eine höhere Miete oder höhere Nebenkosten finanziell zu verkraften. Wenn aber beides zusammenkommt, dann wird es schwierig. Als Konsequenz aus der Umfrage fordert Hamburgs Verbraucherschutzsenatorin Anna Gallina (Grüne) Kappungsgrenzen bei Index-Mieten. Der Bund müsse endlich handeln, weil ansonsten weiteren Mieterinnen und Mietern die Überschuldung drohe.

Weitere Informationen Prognose: Bald jeder dritte Euro für die Warmmiete in Hamburg Laut einer Analyse der Hamburg Commercial Bank machen die Kosten für die Warmmiete künftig rund ein Drittel des Haushaltseinkommens aus. (26.01.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.03.2023 | 06:00 Uhr