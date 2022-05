In Borgfelde entsteht ein neuer Bildungscampus

Stand: 20.05.2022 19:16 Uhr

Einen Beruf lernen, gleichzeitig studieren und direkt auf dem Campus wohnen – das geht bald in Hamburg-Borgfelde. An der Anckelmannstraße am Berliner Tor entsteht ein Komplex für akademische und berufliche Ausbildungen – inklusive günstiger Azubi-Wohnungen.