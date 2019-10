Stand: 26.10.2019 08:16 Uhr

In Bergedorf sollen mehr Fernzüge halten

In Hamburg setzen sich SPD und Grüne dafür ein, dass künftig wieder regelmäßig Fernzüge am Bahnhof Bergedorf halten. Damit könne auch der Hauptbahnhof entlastet werden, sagte SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf.

Umwege für Bergedorfer

Gerade dreimal am Tag hält derzeit ein Fernzug am Bergedorfer Bahnhof - die restlichen ICE- und Intercity-Züge rauschen einfach durch. Das müsse sich ändern, meinen Martin Bill von den Grünen und SPD-Fraktionschef Kienscherf. Es mache wenig Sinn, dass Reisende nach Berlin erst von Bergedorf zum Hauptbahnhof müssen, um dann mit dem Fernzug wieder durch Bergedorf zu fahren, so Bill. Mit einer regelmäßigen Anbindung an das Fernbahnnetz könne man den Bergedorfern zeitraubende Umwege ersparen, sagt Kienscherf.

Bessere Anbindung für neuen Stadtteil Oberbillwerder

Ein Fernbahnhof in Bergedorf diene auch dazu, den neuen Stadtteil Oberbillwerder mit seinen bis zu 15.000 Einwohnern besser anzubinden. Ein erster Schritt ist nun bereits getan. In einem Entwurf für den sogenannten Deutschlandtakt der Deutschen Bahn ist vorgesehen, dass in Bergedorf tatsächlich alle zwei Stunden ein Fernzug hält. Das müsse nun aber schnell auch umgesetzt werden, fordern SPD und Grüne. Der gemeinsame Antrag soll in der nächsten Bürgerschaftssitzung beschlossen werden.

