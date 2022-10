Hoher Krankenstand: Hochbahn dünnt Fahrplan leicht aus

Stand: 31.10.2022 18:37 Uhr

Bei der Hamburger Hochbahn ist der Krankenstand momentan ungewöhnlich hoch, deshalb wird der Fahrplan ausgedünnt. "Auch an der Hochbahn geht die derzeitige Entwicklung nicht vorbei", so Sprecher Christoph Kreienbaum am Montag.