Hochbahn übergibt künftigen Duschbus

"Waschen ist Würde", heißt es auf der Seite des Hamburger Crowdfunding-Projekts "GoBanyo". Die Aktivisten wollen Wohnungslosen in Hamburg ab Sommer die Möglichkeit geben, sich in einem Bus zu waschen und zu duschen. Das Fahrzeug dafür steht jetzt bereit: Die Hamburger Hochbahn AG hat am Mittwoch einen ehemaligen Linienbus an "GoBanyo" übergeben.

Drei bis vier Kabinen sollen eingebaut werden

Nun soll er für 140.000 Euro umgebaut werden, die per Crowdfunding bis zum 26. April zusammenkommen sollen. 111.000 Euro seien bislang schon gespendet worden. Mit dem Geld sollen in dem Bus drei oder vier Duschkabinen entstehen. Alles Notwendige soll dort vorhanden sein: Neben Dusche, WC, Waschbecken, Spiegel sollen auch Seife, Rasierwasser und Tampons zur Verfügung stehen - und eine Kleiderkammer in einem Nebenraum.

"Ein Menschenrecht auf die Straße bringen"

"Wir möchten ein Menschenrecht auf die Straße bringen: das recht, sich zu waschen", sagte Mitinitiator Dominic Bloh. "Obdachlose können sich in dem Duschbus in Ruhe pflegen - so erlangen sie ihre Würde und ihr Selbstwertgefühl zurück." Der 30-Jährige hatte selbst zehn Jahre lang ohne Wohnung gelebt.

Zurzeit gibt es nach Angaben des Magazins "Hinz & Kunzt" gerade mal 22 Duschplätze in Hamburg für rund 2.000 Wohnungslose. Viele seien dreckig, zu klein oder überlaufen, sagt Bloh. Hochbahn-Chef Henrik Falk ist zuversichtlich, dass das Projekt Erfolg hat: "Ich gehe davon aus, dass das nicht der letzte Duschbus sein wird, der in Hamburg unterwegs sein wird."

