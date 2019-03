Stand: 06.03.2019 13:11 Uhr

Hochbahn setzt weiter auf Wasserstoffbusse

Die Hamburger Wirtschaftsbehörde und die Hochbahn setzen auf Wasserstoff als Antriebstechnik. Reine Batteriebusse hätten nicht genug Reichweite, so dass viele von ihnen mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen bekommen sollen, hieß es am Mittwoch.

Meldung über Abschaffung: "Eine echte Ente"

Vor Kurzem sorgten Meldungen, die Hochbahn schaffe vier Wasserstoffbusse ab, für Missverständnisse. Die Wasserstofftechnologie werde weiter verfolgt, sagte Hochbahn-Technikvorstand Jens-Günther Land. Er sei im Urlaub gewesen, als die Meldung Mitte Februar öffentlich wurde. "Das war echt eine Ente", so Lang. "Wir haben das jetzt aufgeklärt."

Die Hochbahn stieß lediglich vier alte Wasserstoffbusse ab, deren Verträge 2016 abgelaufen waren. Zwei Wasserstoff-Gelenkbusse seien weiterhin zuverlässig im Einsatz. "Es geht mit Wasserstoff auf jeden Fall weiter", sagte Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos). "Wir werden jetzt zwei Busse nachordern, sodass wir sehen, welcher Bus für welche Strecke am besten geeignet ist - das ist unsere Strategie."

Neue Busse mit Batterien und Brennstoffzelle

Die neuen Busse sollen beides haben: große Batterien und eine kleine Brennstoffzelle, die während der Fahrt Strom erzeugt, also nachlädt. Reine Batteriebusse kämen nur etwa 150 Kilometer weit. Doch laut Hochbahn fahren 75 Prozent der Busse täglich mehr Strecke. Ein Teil komme in der Mittagspause in die Steckdose, ein anderer Teil brauche die Brennstoffzelle mit Wasserstoff.

