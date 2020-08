Stand: 12.08.2020 11:37 Uhr - NDR 90,3

Hitzewelle steuert in Hamburg auf Rekord zu

Hamburg steuert auf die längste Hitzewelle seit Beginn der Wetteraufzeichnungen zu. Seit 1891 gab es noch nie so viele Tage mit Temperaturen über 30 Grad. Der Meteorologe Frank Böttcher erwartet am Freitag den neunten Tag in Folge, an dem die 30-Grad-Marke überschritten wird. Damit würde der Rekord von 1994 geknackt, wie Böttcher berichtet. Damals gab es Ende Juli sieben Tage in Folge mit Werten über 30 Grad.

Trockenheit und Hitze: Waldbrandgefahr steigt Hamburg Journal - 11.08.2020 19:30 Uhr Wegen der anhaltenden Trockenheit gilt bei Waldspaziergängen besondere Vorsicht. Schnell kann durch Unachtsamkeit ein Feuer entstehen. Auch für den Obstanbau wird die Hitze zum Problem.







Seit vergangenem Donnerstag war das Thermometer in Hamburg-Fuhlsbüttel jeden Tag über die 30-Grad-Marke geklettert: Zuerst 31,7 Grad, am Sonnabend der bisher heißeste Tag des Jahres mit 33,3 Grad und am Dienstag 32,1 Grad. Laut Böttcher haben die Hitzewellen in Deutschland stark zugenommen.

Mehr Einsätze bei Rettungsdiensten

Als Folge brechen immer mehr Menschen unter der Hitze zusammen. Hamburgs Feuerwehr verzeichnet statt normal 850 zurzeit rund 1.200 Einsätze aller Art täglich. Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger führt das auf die Hitzewelle zurück.

Mit Grippe-Symptomen ins Krankenhaus

Die Asklepios Krankenhäuser bekommen das auch zu spüren: Sprecher Franz Jürgen Schell sagte im Gespräch mit NDR 90,3, Asklepios Altona behandle täglich zehn bis zwölf mehr Patienten pro Tag - alle wegen Austrocknung. Das ist ein Plus von zehn Prozent. Sie kämen vor allem aus Pflegeheimen, hätten nicht genug getrunken, bekämen deshalb Grippe-Symptome und müssten schon wegen Corona-Ausschlusses ins Krankenhaus.

In die Asklepios Klinik in Harburg werden pro Tag rund sieben Patienten und Patientinnen mit Hitzefolge-Erkrankungen eingeliefert. Die fast ausschließlich älteren Menschen müssten mehrere Tage auf Station bleiben, während Jüngere mit Hitzschlag schon nach wenigen Stunden wieder entlassen werden könnten, so der Asklepios-Sprecher.

