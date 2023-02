Himmelsphänomen Polarlichter auch über Hamburg erwartet Stand: 27.02.2023 18:22 Uhr Polarlichter sind eine besondere Attraktion. Nachts kann man sie jetzt auch in Hamburg beobachten. Schicken Sie uns ihre Polarlicht-Bilder.

Ein Sonnensturm sorgt derzeit für Polarlichter über Deutschland. Auch in und um Hamburg wird das Naturschauspiel zu sehen sein, sagte der Direktor des Planetariums Hamburg, Thomas Voss, am Montag im Gespräch mit NDR 90,3. Abends, wenn es ganz finster sei, könne man das Nordlicht sehen, wenn man Richtung Norden schaue. Sein Tipp: "Am besten aus der Stadt rausfahren, denn ein dunkler Himmel ist nötig, ohne den klappt es nicht so richtig". Aber dann habe man die Chance Polarlicht zu sehen, ohne dafür bis zum Nordpol zu fahren.

Hamburger Planetarium erklärt das Phänomen

Schon in der Nacht zum Montag war das Naturschauspiel in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen zu sehen, wie die Direktorin des Berliner Planetariums am Insulaner und der Wilhelm-Foerster-Sternwarte, Monika Staesche, sagte. "Polarlichter sind leuchtende Bereiche der Luft in 250 Kilometern Höhe", erklärte Hamburgs Planetariumschef. Normalerweise tritt das Phänomen rund um den Polarkreis auf. Bei besonders hoher Sonnenaktivität kommt es in seltenen Fällen auch nach Deutschland.

Polarlicht auch in der Nacht zum Dienstag

Auch in der Nacht zum Dienstag ist laut Expertinnen und Experten wieder mit erhöhter Polarlichtaktivität in Deutschland zu rechnen. Verantwortlich für das grünliche oder rötliche Leuchten sind sogenannte Sonnenstürme. Dabei werden elektrisch geladene Teilchen von der Sonne fort geschleudert. Für die rund 150 Millionen Kilometer große Entfernung brauchen sie etwa anderthalb bis zwei Tage. Treten sie dann in die Erdatmosphäre ein, kommt es zum Leuchten.

VIDEO: Polarlichter bringen Nachthimmel zum Leuchten (1 Min)

Schicken Sie uns Ihr Foto vom Polarlicht

Wenn Sie das Naturschauspiel in und um Hamburg beobachten, können Sie uns gerne Fotos schicken. Dafür einfach das untenstehende Formular ausfüllen.

