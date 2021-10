Herbststurm "Ignatz" bringt kräftige Böen nach Hamburg Stand: 21.10.2021 08:26 Uhr Schon in der Nacht zu Donnerstag hat es geschüttet und gepfiffen. Sturmtief "Ignatz" ist da und bringt auch tagsüber kräftige Böen mit nach Hamburg.

Die Feuerwehr musste am Morgen 17 Mal ausrücken. Vor allem, weil Bäume umstürzten oder Äste runtergefallen sind. In Ohlsdorf stürzte ein größerer Baum auf ein vierstöckiges Wohnhaus. Die Feuerwehr war auch schon in Lohbrügge, Billstedt und Rahlstedt im Einsatz. Verletzte gab es nicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für den Tag in Hamburg und Schleswig-Holstein mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde aus westlicher Richtung. Dazu gibt es immer wieder kräftige Schauer und stellenweise Gewitter. Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass heute Züge ausfallen oder verspätet sein könnten.

Hochwasser erwartet

Am späten Nachmittag könnte es in St. Pauli das erste Hochwasser in diesem Herbst geben. Der Wasserstand werde 1,50 Meter bis 1,60 Meter über dem Mittleren Hochwasser liegen und damit die Marke um einige Zentimeter überschreiten. Auch das Morgen- und das Nachmittagshochwasser am Freitag könnten diesen Wert erreichen.

