Stand: 19.03.2019 11:18 Uhr

Helgoland-Fähre verspätet in Saison gestartet

Der Helgoland-Katamaran "Halunder Jet" ist in die neue Saison gestartet: Mit 122 Gästen an Bord verließ das Schiff am Dienstagmorgen die Hamburger Landungsbrücken, um über Wedel und Cuxhaven die Felseninsel anzusteuern. "Bei sonnigen Wetter konnten wir planmäßig ablegen", sagte Geschäftsführerin Birte Dettmers. Der erste Fahrtag der Saison ist auch für die Besatzung besonders: Auf Helgoland werden sie und das Schiff von den Helgoländern herzlich willkommen geheißen.

Start war für Sonnabend vorgesehen gewesen

Eigentlich war der Saisonstart schon für Sonnabend geplant gewesen, doch die Arbeiten bei einem Check und einer sogenannte Garantie-Dockung in einer Hamburger Werft hatten länger gedauert als geplant. Am Sonntag und Montag waren die Fahrten dann wegen der schlechten Wettervorhersage ausgefallen.

Die Saison beginnt in diesem Jahr deutlich früher, üblich war der Auftakt bislang um Ostern herum. Die Reederei will testen, wie die Gäste das zusätzliche Angebot zu dieser frühen Jahreszeit annehmen.

Start der "Halunder Jet"-Saison verschoben NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 16.03.2019 10:00 Uhr Autor/in: Karsten Sekund Böse Überraschung für Gäste der Helgoland-Fähre "Halunder Jet". Ihre Fahrt wurde abgesagt. Wegen technischer Probleme muss die Fähre länger in der Werft bleiben als geplant.

97.000 Fahrgäste im ersten Jahr

Der 17 Millionen Euro teure und 56 Meter lange "Halunder Jet" hatte seinen Vorgänger gleichen Namens im Frühjahr 2018 abgelöst. Etwa 97.000 Fahrgäste nutzten den neuen Katamaran in seiner ersten Saison, die Anfang November 2018 offiziell endete. Der Katamaran war damals auf den Philippinen gebaut und dann nach Hamburg überführt worden.

