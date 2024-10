Stand: 02.10.2024 11:11 Uhr Hauptbahnhof: Betrunkener 26-Jähriger stürzt auf Gleise

Am Hamburger Hauptbahnhof ist ein betrunkener Mann aus dem Gleisbett gerettet worden. Der 26-Jährige war am späten Dienstagabend auf die S-Bahngleise gestürzt und liegen geblieben, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Der Zugführer der einfahrenden S2 konnte rechtzeitig bremsen. Der Betrunkene blieb unverletzt. Als Bahn-Beschäftigte den Mann ansprachen, entblößte er sein Geschlechtsteil. Jetzt läuft ein Strafverfahren gegen den 26-Jährigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.10.2024 | 11:00 Uhr