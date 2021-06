Stand: 15.06.2021 05:30 Uhr Hass im Netz: 19 Betroffene aus der Hamburger Politik berichten

NDR 90,3 und Hamburg Journal haben erstmals eine Befragung zu Hass im Netz unter den Politikerinnen und Politikern gemacht, die in Hamburg in der Bürgerschaft, im Senat und in den Bezirken tätig sind.

499 Politiker und Politikerinnen wurden angeschrieben. 151 antworteten auf die Fragen des NDR. Die Befragung im Mai 2021 war anonym. Einige der Betroffenen waren aber bereit, über ihre Erfahrungen mit Hassbotschaften zu sprechen Auf dieser Seite sind Auszüge aus allen geführten Interviews zu sehen.

VIDEO: Hamburger Politiker: Hassbotschaften und Bedrohungen aus dem Netz (7 Min)