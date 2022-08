Harburg: Schwimmbad bekommt neue Halle mit 25-Meter-Becken Stand: 03.08.2022 06:23 Uhr Bahnen schwimmen oder vom Turm springen - das ist in Harburg bisher nicht möglich. Doch jetzt gibt es eine Zusage: Das Schwimmbad Midsommerland bekommt im Zuge der geplanten Sanierung und Modernisierung auch ein neues Schwimmbecken.

Große Freude bei der Initiative "Yes - We Swim". Denn die hatte sich hartnäckig für ein Trainingsbecken eingesetzt. So eines gab es in Harburg zuletzt in den neunziger Jahren. Denn mit dem Bau des neuen Freizeitbads Midsommerland an der Außenmühle fielen andere Bäder weg. Daraufhin wurde die Initiative aktiv und sammelte erfolgreich Unterschriften. Es folgten viele Diskussionen mit Bäderland, der Politik und der Umweltbehörde.

25-Meter-Bahnen sowie eine Ein- und Drei-Meter-Sprunganlage

Geplant ist nun ein Becken mit vier 25-Meter-Bahnen sowie eine Ein- und Drei-Meter-Sprunganlage, wie die zuständige Umweltbehörde am Dienstag mitteilte. Die Bürgerschaftsfraktionen von SPD und Grünen in Hamburg begrüßen den Beschluss. Denn Schwimmenlernen sei lebenswichtig, sagt auch Maryam Blumenthal, Sprecherin für Sport der Grünen Fraktion Hamburg. Auf Seiten von Bäderland ist Freude ebenfalls groß: "Es ist sehr erfreulich, dass im Zusammenwirken von Initiative, Umweltbehörde, Politik und Bäderland ein auf breiter Basis getragenes sehr stimmiges Konzept für die Erweiterung des von vielen Menschen genutzten Standortes in Kern-Harburg gefunden wurde", sagte Bäderland-Geschäftsführer Dirk Schumaier.

2023 kann es losgehen mit Midsommerland-Umbau

Der Anbau der Halle mit dem neuen Becken soll im westlichen Flügel des Schwimmbades entstehen. Kernsanierung, Modernisierung und Neubau können einem Bäderland-Sprecher zufolge frühestens 2023 beginnen. Ab dann bleibt das Bad zunächst geschlossen. Wenn das neue Becken fertig ist, soll es für privaten und schulischen Schwimmunterricht, für Gesundheits- und Vereinssport sowie privates Bahnenschwimmen genutzt werden können.

30 Millionen Euro Kosten

Für die Sanierung und Modernisierung sind rund 30 Millionen Euro eingeplant. Etwa 9,4 Millionen davon kommen von der Umweltbehörde, damit das Sport- und Freizeitangebot in Harburg erhalten und erweitert werden kann. Diese Mittel sind am Dienstag durch den vom Senat beschlossenen Nachtragshaushalt 2021/2022 bewilligt worden. Alle Kosten darüber hinaus trägt der Schwimmbadbetreiber Bäderland.

Im Midsommerland gibt es derzeit ein großes Erlebnisbecken mit Wasserkanal, Kleinkindbecken und einem Schwimmbereich sowie ein Thermenbecken. Im Außenbereich gibt es zudem ein 20 Meter langes beheiztes Becken.

