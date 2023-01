Harburg: Männer überfallen Kiosk mit Machete

Stand: 15.01.2023 14:22 Uhr

Mit einer Machete haben zwei Unbekannte einen Kiosk in der Bremer Straße im Hamburger Stadtteil Harburg überfallen. Die beiden Männer hatten die 20 Jahre alte Angestellte am Freitagabend um kurz nach 23 Uhr mit der Waffe bedroht und Geld gefordert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.