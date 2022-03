Hapag-Lloyd: Das Jubiläumsjahr beginnt erfolgreich Stand: 10.03.2022 13:04 Uhr Die Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd hat im vergangenen Jahr so viel Geld verdient wie noch nie zuvor. Und trotz Corona und des Ukraine-Kriegs traut sich das Unternehmen auch in diesem Jahr ähnliches zu.

2021 war außergewöhnlich, sagt Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen. Rund 9,4 Milliarden Euro Gewinn kann die Reederei verbuchen, mehr als sieben Mal so viel wie 2020. Davon profitieren auch die Aktionärinnen und Aktionäre. Allein die Stadt Hamburg als großer Anteilseigner darf auf rund 850 Millionen Euro Dividende hoffen.

Hapag-Lloyd: Entspannte Lage erst im Sommer

Auch das laufende Jahr hat erfolgreich begonnen, so Habben Jansen in einer Pressekonferenz am Donnerstag. Aber: Noch immer sind viele Schiffe zu spät, noch immer kommen Häfen weltweit nicht hinterher, Frachter rechtzeitig zu be- und entladen. Hapag-Lloyd rechnet damit, dass sich das erst im Laufe des Sommers entspannt.

AUDIO: Hapag-Lloyd hofft auf ähnlich starkes Jahr wie 2021 (1 Min) Hapag-Lloyd hofft auf ähnlich starkes Jahr wie 2021 (1 Min)

Sorgen wegen hohem Ölpreis

Sorgen bereitet Habben Jansen der Ölpreis, der sich innerhalb der letzten Wochen etwa verdoppelt hat. Wenn das so bleibt, dann muss Hapag-Lloyd in diesem Jahr insgesamt rund zwei Milliarden Euro mehr für den Treibstoff seiner Schiffe ausgeben. Unabhängig davon kauft das Unternehmen zu - und übernimmt die Hamburger Reederei "Deutsche Afrika Linien" mit 150 Beschäftigten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.03.2022 | 13:00 Uhr