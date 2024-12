Stand: 11.12.2024 16:30 Uhr Hand gebrochen: HSV-Torwart Raab fällt lange aus

Der Hamburger SV muss lange auf Torhüter Matheo Raab verzichten. Der 25-Jährige hat sich im Training die Hand gebrochen und fällt monatelang aus. Der Fußball-Zweitligist sprach in seiner Mitteilung von einer "Hiobsbotschaft". In der laufenden Saison startete Raab bislang in vier Pflichtspielen in der Liga und im DFB-Pokal. Er war zuletzt Torwart Nummer zwei hinter Daniel Heuer Fernandes.

