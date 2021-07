Hamburgs Waste-Watcher bitten Müllsünder zur Kasse Stand: 08.07.2021 12:14 Uhr In letzter Zeit sieht man immer mehr Müll in Parks, auf Plätzen, Straßen und an Stränden. Der Hamburger Senat erklärte trotzdem in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU, Hamburgs Grünanlagen und Parks seien sauber.

Die 30 sogenannten Waste-Watcher der Stadtreinigung haben allein in den ersten fünf Monaten dieses Jahres schon 7.200 Anzeigen geschrieben. Die entsprechenden Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern betrugen rund eine Viertelmillion Euro. Zum Vergleich: Im gesamten vorigen Jahr waren es 426.000 Euro. Im Jahr 2018, ihrem ersten Tätigkeitsjahr, hatten die Waste-Watcher Verwarn- und Bußgelder in Höhe von 103.468 Euro kassiert.

AUDIO: Waste-Watcher der Stadtreinigung sorgen für Ordnung (1 Min) Waste-Watcher der Stadtreinigung sorgen für Ordnung (1 Min)

Unter der Woche im Einsatz

Die Aufpasserinnen und Aufpasser der Stadtreinigung sind in der Regel nur unter der Woche bis abends im Einsatz. Nachts macht das keinen Sinn, heißt es in der Senatsantwort. Das Risiko, mit alkoholisierten Menschen bei Freiluft-Feiern in Streit und Schlägereien zu geraten, sei einfach zu groß.

Im Sommer mehr Müll

Grillgut, leere Bierflaschen und anderen Müll räumen dann frühmorgens die gut 300 Mitarbeitenden der sogenannten Sommerrufbereitschaft der Stadtreinigung weg. Mehr Personal plant der Senat nicht. Denn der viele Müll in den Grünanlagen sei ein vorübergehendes Sommer-Problem. Außerdem verreisen Corona-bedingt weniger Menschen als sonst und sind mehr in Hamburger Parks unterwegs.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.07.2021 | 12:00 Uhr