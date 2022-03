Hamburgs Schulen starten wieder - und die Maske muss mit Stand: 21.03.2022 06:26 Uhr Die Frühjahrsferien in Hamburg sind am Wochenende zu Ende gegangen. Und in den Schulen in der Stadt wird es ab heute wieder voll.

Die Schulbehörde geht in Bezug auf das Coronavirus auf Nummer sicher. Mit dem Ende der Ferien besteht die Gefahr, dass viele Familien Infektionen aus dem Urlaub mitbringen - darum bleibt es in den Schulen erst einmal bei der Maskenpflicht. Mit nur kleinen Ausnahmen: Im Musikunterricht darf ohne Maske gesungen werden, und in Chören und in Theatergruppen dürfen wieder mehrere Jahrgänge zusammenkommen. Bereits vor den Ferien war der Sportunterricht von der Maskenpflicht befreit worden.

Viel lüften, viele Corona-Tests

Im Klassenzimmer aber gilt weiterhin: Die Maske muss aufgesetzt und der Raum alle 20 Minuten gelüftet werden. Darüber hinaus wird weiter viel getestet - drei Corona-Tests gibt es pro Woche und zwar für alle.

Lockerungen sind frühestens in zwei Wochen möglich, ab dem 4.April. Ob sie kommen ist aber davon abhängig, wie sich die Corona-Lage in Hamburg bis dahin entwickelt.

Schulstart auch für Kinder aus der Ukraine

Auch für einige Kinder und Jugendliche aus der Ukraine beginnt heute in Hamburg die Schule: Mindestens 30 ukrainische Schülerinnen und Schüler konnten laut Schulbehörde schon auf einzelne sogenannte Vorbereitungsklassen verteilt werden. In den kommenden Wochen werden Hunderte weitere dazukommen.

