Hamburgs Schulen melden wieder mehr Corona-Fälle Die Zahl der Corona-Fälle in Hamburg nimmt wieder zu. Zwei Wochen vor den Sommerferien steigen offenbar auch die Infektionen unter Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften.

Eltern und Schulleitungen berichten, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler Corona hätten - und auch mehr Lehrkräfte seien krank. An der Schule ihrer Kinder falle sogar ein Fünftel der Lehrkräfte aus, berichtet eine Mutter auf Twitter. Nicht nur Corona, auch hartnäckige Erkältungen sorgen für Probleme. Laut Schulbehörde waren zuletzt rund zehn Prozent der Lehrkräfte krank gemeldet. Das sei kein ungewöhnlicher Wert, heißt es. Deutlich weniger als zu Zeiten der sehr hohen Inzidenzen sei das. Personalengpässe könne es geben. Bei größeren Schwierigkeiten würde auch die Behörde unterstützen. Anfragen habe es aber noch nicht gegeben, so die Behörde.

Schwieriger ist es, einen Überblick über infizierte Kinder und Jugendliche zu bekommen. Denn verpflichtende Tests in den Schulen gibt es nicht mehr. Und auch PCR-Tests zur Bestätigung von positiven Schnelltests sind nicht mehr vorgeschrieben. Deshalb gibt es keine gesicherten Zahlen. Daher geht auch die Sozialbehörde davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Infektionen höher ist als die, die in den Statistiken erscheint. Doch sowohl der Sozialbehörde als auch der Schulbehörde sind keine Schulen bekannt, in denen es zu größeren Corona-Ausbrüchen gekommen sein könnte.

