Hamburgs Schulen bekommen mehr Geld für digitale Ausstattung Stand: 03.05.2021 06:45 Uhr Hamburgs Schulen bekommen ab sofort mehr Geld für den digitalen Unterricht. Mit insgesamt acht Millionen Euro pro Jahr sollen sie ihr WLAN und alle Geräte in Schuss halten.

Die Schulbehörde selbst räumt derzeit Probleme ein: Zwar hätten mittlerweile alle Schulen in großer Zahl Computer, Laptops oder Tablets für den digitalen Unterricht - auch um sie an Schülerinnen und Schüler zu verleihen. Doch in einigen Schulen bleiben die Geräte im Schrank, weil sich die Lehrkräfte dort zu wenig auskennen.

AUDIO: Mehr IT-Geld für Hamburger Schulen (1 Min) Mehr IT-Geld für Hamburger Schulen (1 Min)

Ausgaben fast verdoppelt

Das soll sich ab sofort ändern. Die Ausgaben für die sogenannte IT-Wartung wird nahezu verdoppelt: von 4,5 auf jetzt 8 Millionen Euro pro Jahr. Ein Teil davon stammt aus dem Digitalpakt der Bundesregierung, den Rest gibt der Hamburger Senat dazu.

Mindestens 10.000 Euro pro Schule

Die Schulen können selbst entscheiden, ob sie davon Fachfirmen bezahlen oder eigene IT-Experten oder -Expertinnen anstellen. Damit auch kleinere Schulen mithalten können, gibt es für jede Schule aus dem Fördertopf mindestens 10.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.05.2021 | 07:00 Uhr