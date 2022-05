Hamburgs SPD und Grüne wollen Bürokratie in der Pflege abbauen Stand: 12.05.2022 08:22 Uhr Papierkram ist immer nervig, auch wenn er sich oft nicht vermeiden lässt. Besonders ärgerlich ist er aber, wenn er von der eigentlichen Arbeit abhält - zum Beispiel Pflegekräfte. SPD und Grüne im Hamburger Rathaus wollen versuchen, das zu ändern.

"Wir haben den Eindruck, dass Pflegekräfte Dinge dokumentieren müssen, die verzichtbar sind", sagt Petra Loss. Die SPD-Bürgerschaftsabgeordnete arbeitet selbst als Pflegekraft in einem Hamburger Krankenhaus. Zusammen mit dem grünen Koalitionspartner will die SPD deshalb den Papierkram in der Pflege auf den Prüfstand stellen. Und zwar mit einer Studie, die sie in der nächsten Bürgerschaftssitzung auf den Weg bringen wollen.

AUDIO: Bürokratieabbau für die Pflegeberufe (1 Min) Bürokratieabbau für die Pflegeberufe (1 Min)

Mehr Zeit für die Patienten statt für Bürokratie

An der Studie beteiligen sollen sich unter anderem die Krankenhäuser und die Krankenkassen. Ziel müsse es sein, dass Pflegekräfte wieder mehr Zeit für den Menschen haben. Dafür müsse der Aufwand der Dokumentation auf ein Mindestmaß reduziert werden. Diese Änderung soll nicht nur den Patientinnen und Patienten zu Gute kommen, sondern den Beruf auch wieder attraktiver machen, sagen SPD und Grüne.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.05.2022 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD Grüne