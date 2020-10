Hamburgs Linke berät Corona-Positionen auf Parteitag

Stand: 17.10.2020 19:56 Uhr

Die Hamburger Linkspartei trifft sich an diesem Wochenende in Heimfeld zum Parteitag. Am Sonnabend war die Corona-Pandemie das Top-Thema. Am Sonntag wird eine neue Parteispitze gewählt.