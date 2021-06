Hamburgische Bürgerschaft debattiert über Klimawandel Stand: 16.06.2021 08:20 Uhr Die Hamburgische Bürgerschaft befasst sich heute in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause in einer Aktuellen Stunde mit dem Klimawandel.

Auf Antrag der Grünen soll es wegen der Häufung von Starkregen und Trockenperioden um die Suche nach Strategien im Umgang mit der Ressource Wasser gehen.

Parkgebühren weiteres Thema

Die CDU-Opposition wiederum will über den jüngsten Beschluss des rot-grünen Senats zur teils deutlichen Erhöhung der Parkgebühren sprechen. Sie hat ihren Antrag zur Aktuellen Stunde überschrieben mit: "Erst Parkplätze vernichten, dann bei Parkgebühren und Bewohnerparken abzocken - Grüne und SPD setzen Anti-Autofahrerkurs fort!"

Daneben stehen auch wieder die Corona-Maßnahmen auf der Tagesordnung des Parlaments. Thematisiert werden soll dann auch die Versorgung von "Long Covid"-Patientinnen und -Patienten.

AUDIO: Bürgerschaft berät über Energiewendebeirat (1 Min) Bürgerschaft berät über Energiewendebeirat (1 Min)

Energiewendebeirat soll eingerichtet werden

Außerdem befassen sich die Abgeordneten mit der Einrichtung eines Energiewendebeirats. "Wir brauchen dabei die unterschiedlichen Perspektiven", sagte der energiepolitische Sprecher der Grünen, Johannes Müller. Klimaschutz und Energiewende seien zutiefst soziale Themen. Deshalb müssten auch Mieterinnen und Mieter ebenso im Beirat vertreten sein, wie Gewerkschaften und Betriebsräte. Unter anderem sollen auch Industrieverband, Handels- und Handwerkskammer dabei sein, aber auch die Wohnungswirtschaft, die Verbraucherzentrale und der Bezirk Bergedorf - in Hamburg der federführende Bezirk in Sachen Klimaschutz. Die Umweltverbände sollen durch die Initiativen "Tschüss Kohle" und "Fridays for Future" vertreten sein. Der Beirat, der über die Umsetzung von Klimaschutz und Klimaplan mitreden soll, ist bei der Umweltbehörde angesiedelt und soll bis zu vier Mal im Jahr tagen.

