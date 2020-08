Stand: 31.07.2020 16:08 Uhr - NDR 90,3

Hamburger findet Leiche in seinem Auto

Ein Autobesitzer hat am Freitagmorgen in seinem geparkten Wagen in Hamburg-Othmarschen die Leiche eines Mannes entdeckt. Der Tote lag laut Polizei in einem BMW an der Ecke Liebermannstraße/Elbchaussee. Der Halter kenne den Toten nach bisherigen Ermittlungen nicht, die Identität sei nicht geklärt, sagte eine Polizeisprecherin. Auch die Todesursache sei noch unklar. Erste Anzeichen deuten laut Polizei nicht auf ein Verbrechen hin. Wie lange der Mann bereits tot ist, lasse sich noch nicht sagen, mindestens wohl aber einen Tag. Der Leichnam soll jetzt im Institut für Rechtsmedizin untersucht werden. Der Halter hatte seinen Wagen längere Zeit nicht bewegt.

