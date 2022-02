Hamburger Stadthaus soll zum "zentralen Stolperstein" werden Stand: 02.02.2022 19:05 Uhr Auch nach der Insolvenz der Buchhandlung Lesesaal im Hamburger Stadthaus soll der dortige Gedenkort zur Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus erhalten bleiben - und sogar ausgeweitet werden. Dafür hat sich die Bürgerschaft ausgesprochen.

Vor einer Woche war bekannt geworden, dass die Buchhandlung schließen muss. Ein Café und Lesesaal sollten im Stadthaus an die dunkle Vergangenheit des Gebäudes in der Nazi-Zeit erinnern. Doch nun ist die Betreiberin insolvent. Der Ort des Gedenkens aber soll bleiben. Die Hamburgische Bürgerschaft hat sich am Mittwoch mit großer Mehrheit für die dauerhafte Einrichtung eines würdigen Gedenk- und Lernorts dort ausgesprochen.

Stadthaus als "großer Stolperstein"

Das Haus an der Stadthausbrücke, in dem während der NS-Zeit das Polizeipräsidium untergebracht war, solle ein zentraler "großer Stolperstein" im Zentrum der Stadt bleiben, sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Mittwoch. Man wolle die vollständige Fläche des Buchladens zum Gedenkort machen. Bislang stand dafür nur ein kleinerer Raum in der Buchhandlung zur Verfügung. Die "Bedeutung des Stadthauses für die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen in dieser Stadt" könne kaum überbewertet werden, so Brosda.

Linke fordert zentralen Lern- und Gedenkort

Die Linksfraktion hatte das Thema auf die Tagesordnung gesetzt, nachdem die Betreiberin des Cafés mit Lesesaal schließen musste. Das Konzept dieses Gedenkformats sei damit endgültig gescheitert, sagte der Linken-Abgeordnete Norbert Hackbusch. Er forderte die Einrichtung eines zentralen Lern- und Gedenkorts für die Opfer des Nationalsozialismus, "aber auch für die Mitglieder des Widerstands" an selber Stelle.

Kritik an Verkauf der Immobilie

Die SPD-Abgeordnete Christel Oldenburg erinnerte daran, dass der Gebäudekomplex Stadthöfe 2009 von einem privaten Investor übernommen wurde, der sich zur Einrichtung eines Lernortes verpflichtet habe. "Nicht nur eine städtische Immobilie wurde hier privatisiert, sondern das Gedenken gleich mit", kritisierte sie. Nun sei der Einfluss der Stadt wegen der vertraglichen Situation gering. Dennoch bestehe die Chance, die Situation am Ort zu verbessern.

"Immer wichtiger, Gedenkorte zu erhalten"

"Die Zeitzeugen verlassen uns", mahnte Peter Zamory, erinnerungspolitischer Sprecher der Grünen. Daher sei es wichtig, Gedenkorte zu erhalten. Er sprach sich dafür aus, künftig im Stadthaus an die Verbrechen der Täter zu erinnern. Für die Opfer und den Widerstand solle es im Gefängnis in Fuhlsbüttel ein würdiges Gedenken geben. Beides müsse trotz knapper Kassen realisiert werden. Für Anke Frieling von der CDU ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was vor "aller unser Augen passiert". Gerade in der Innenstadt sei ein solcher Stein des Anstoßes sinnvoll, da Spuren jüdischen Lebens in Hamburg ansonsten schlecht zu finden seien.

AfD sorgt für einen Eklat

Für einen Eklat sorgte die AfD. Ihr Abgeordneter Alexander Wolf warnte davor, Gedenken "allzu einseitig zu verstehen und anderes außer Acht zu lassen". Vielmehr müsse auch über das Gedenken an Trümmerfrauen und Sturmflutopfer diskutiert werden. Hackbusch nannte diese Relativierung des Faschismus unerträglich und hoch gefährlich - und erhielt dafür viel Applaus.

