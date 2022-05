Hamburger Senat will Kultur und Tourismus fördern Stand: 31.05.2022 15:02 Uhr Acht Millionen Euro will der Hamburger Senat kurzfristig ausgeben, um Kultur und Tourismus nach Corona wieder anzukurbeln. Im Sommer und im Herbst soll es zahlreiche Veranstaltungen unter freiem Himmel geben.

Kultur und Tourismus seien am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) bei der Landespressekonferenz am Dienstag. Festivals wurden reihenweise abgesagt, große Volksfeste wie der Hafengeburtstag fielen aus.

Mehr als zwei Millionen Euro für gezielte Werbung

Inzwischen gibt es zumindest etwas Hoffnung. Besonders an den Wochenenden ziehe es schon wieder viele Touristinnen und Touristen nach Hamburg, erklärte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos). Aber es fehlen vor allem noch die Gäste aus dem benachbarten Ausland, zum Beispiel aus Österreich und der Schweiz. Mehr als zwei Millionen Euro will die Stadt deshalb allein in gezielte Werbung stecken.

Food Festival und Open-Air-Ballett

Daneben plant Hamburg Tourismus für den Herbst ein sogenanntes Food Festival, wo Gästen die Hamburger Restaurantszene nähergebracht werden soll. Mit mehreren Hunderttausend Euro werden Sonderveranstaltungen von Museen und des Hamburg Balletts gefördert. Intendant John Neumeier feiert Anfang September sein 50-jähriges Jubiläum mit einem Open-Air-Ballett auf dem Rathausmarkt.

