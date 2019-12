Stand: 03.12.2019 06:36 Uhr

Hamburger Senat legt neuen Klimaplan vor

Nach monatelangen Verhandlungen will der rot-grüne Senat heute die Fortschreibung des Hamburger Klimaplans verabschieden. Er sieht konkrete Maßnahmen für CO2-Einsparungen unter anderem in den Bereichen Mobilität, Gebäude und Wirtschaft vor. Neben dem Klimaplan soll auch ein Entwurf für ein neues Klimaschutzgesetz beschlossen werden, das dann der Bürgerschaft zur Verabschiedung vorgelegt werden soll.

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) wollen am Mittag darüber informieren. Der Senat hatte bereits im August beschlossen, die CO2-Emissionen in Hamburg gegenüber dem Jahr 1990 bis 2030 um 55 Prozent zu verringern. An den Beratungen über die Maßnahmen waren alle Ressorts beteiligt.

Hamburger Senat legt Klimaplan vor NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 03.12.2019 08:00 Uhr Nach langen Verhandlungen wollen Bürgermeister Tschentscher und Umweltsenator Kerstan den Klimaplan des Hamburger Senats im Rathaus vorlegen. Andreas Gaertner berichtet.







Bis zuletzt "knallhart verhandelt"

In der vergangenen Woche wurde noch "knallhart verhandelt". So drückt es ein Insider im Gespräch mit NDR 90,3 aus. Denn beide Seiten sind schon im Wahlkampf-Modus. Wer Klimaschutz wolle müsse SPD wählen, hatte Tschentscher am Wochenende auf dem SPD-Parteitag gesagt. Die Grünen ihrerseits waren intensiv bemüht, dem Klima-Paket ihren Stempel aufzudrücken.

Ehrgeiziges Ziel

Das Ziel ist ehrgeizig: Vier Millionen Tonnen CO2 will Hamburg bis 2030 einsparen. Bekannt ist schon: ein neues Fernwärmekonzept, der verstärkte Ausbau des Bus- und Bahnverkehrs oder ein Bündnis mit der Industrie. Offen ist noch, was zusätzlich gesetzlich geregelt wird.

