Hamburger Sankt Pauli Museum gerettet

Die drohende Schließung des Sankt Pauli Museums ist vorerst abgewendet. SPD, CDU und FDP in der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte haben kurzfristig beschlossen, dass der Bezirk die Mehrkosten wegen der Mieterhöhung für das Museum für ein Jahr übernehmen wird. In dieser Zeit könne in Ruhe nach einem neuen Standort für das Museum gesucht werden, sagt Arne Platzbecker, der Distriktsvorsitzende der SPD in St. Pauli im Gespräch mit NDR 90,3. Die Arbeit des St Pauli Museums sei für den Stadtteil und auch weit darüber hinaus unverzichtbar.

Sankt Pauli Museum erstmal gerettet NDR 90,3 - 30.12.2019 16:00 Uhr Autor/in: Daniel Kaiser







Museumsgründer Günter Zint zufrieden

Diese Nachricht löste große Freude bei Museumsgründer und Fotograf Günter Zint aus. "Und wenn Du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her", sagte Zint zu NDR 90,3. "Das ist für mich ein verlängertes Weihnachten." Zint hatte am Wochenende mitgeteilt, dass er das Museum Ende März schließen müsse, weil die Miete pro Monat um 1.000 Euro gestiegen sei.

Museum sucht neuen Standort

Danach hatte es intensive Gespräche mit Bezirkspolitikern und Bezirkspolitikerinnen und auch mit Kultursenator Carsten Brosda (SPD) gegeben. Das Sankt Pauli Museum wird Ende März seinen Standort in der Davidstraße im Hamburger Stadtteil St. Pauli schließen. Grund sei eine erneute Mieterhöhung auf 6.300 Euro pro Monat, teilten Vertreterinnen des Museumsvereins mit. Ein neuer Standort werde gesucht. Die jetzigen Räume in der Davidstraße werden seit 2010 genutzt.

