Hamburger Polizei: Fahndung nach Mutter und Kindern geht weiter Stand: 16.03.2023 14:29 Uhr Die Hamburger Polizei fahndet weiter mit Fotos nach einer 35-jährigen Frau aus Altona, die am Mittwoch ihre beiden Kleinkinder unerlaubt der Obhut einer Kinderschutzeinrichtung entzogen haben soll.

Die Frau hatte die Kinder laut Polizei am Mittwochvormittag zusammen mit dem von ihr getrennt lebenden Vater in dem Kinderschutzhaus in Hamburg-Heimfeld besucht. Seitdem fehlt von ihnen jede Spur. Das Jugendamt hatte zuvor entschieden, dass die beiden zwei und drei Jahre alten Kinder in der Einrichtung untergebracht werden. Es bestand der Verdacht, dass die Frau sich möglicherweise das Leben nehmen wollte, während die Kleinkinder sich bei ihr aufhielten.

Gefahr für die Kinder wird nicht ausgeschlossen

Aktuell werde geprüft, wie es der Mutter gelingen konnte, die Kinder der Obhut des Kinderschutzhauses zu entziehen, so der Sprecher. Eine Gefahr für die Kinder könne nicht ausgeschlossen werden. Man gehe aufgrund der bislang vorliegenden Erkenntnisse davon aus, dass sich die Kindesmutter in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte. Die Mutter hatte zuvor eine Online-Petition gestartet, in der sie die Behörden aufforderte, ihr die Kinder zurückzugeben. Sie beklagte darin, dass ihr das Jugendamt keine Perspektive für die Rückkehr ihrer Kinder aufgezeigt habe.

Öffentlichkeitsfahndung gestartet

Da die ersten Ermittlungen nicht zum Auffinden der vier Personen geführt hatten, erging durch das Amtsgericht Hamburg ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung. Bei der Kindesmutter handelt es sich um Mirjam Naudszus aus dem Stadtteil Altona-Altstadt, bei dem Vater um Enayatullah Azghari aus Bottrop. Die Harburger Kripo führt die Ermittlungen.

Polizei nimmt Hinweise entgegen

Hinweise zum Verbleib der Personen nimmt die Polizei unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle entgegen. Wer die Gesuchten sieht, kann sich auch beim Polizeinotruf unter 110 melden.

