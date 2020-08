Stand: 30.08.2020 15:54 Uhr - NDR 90,3

Hamburger Politiker verurteilen rechte Provokationen

Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Hamburger Politik haben am Sonntag bestürzt auf die Provokationen von Rechtsexmisten am Reichstagsgebäude in Berlin reagiert. Sie verurteilten vor allem, dass es rechten Gruppen am Sonnabend gelungen war, nach den Großdemonstrationen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung eine Polizeiabsperrung zu überwinden. Dort schwenkten die Demonstrierenden auch die von den sogenannten Reichsbürgern vewendeten schwarz-weiß-roten Reichsflaggen.

Parteiübergreifende Kritik an Vorfällen am Reichstag

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) schrieb bei Twitter, verfassungsfeindliche Symbole, rechtsradikale Parolen sowie Angriffe auf Polizisten und Journalisten hätten vor, mit und nach Corona nichts auf unseren Straßen zu suchen. Gleichzeitig dankte Tschentscher all denen, die sich in schwierigen Zeiten für Zusammenhalt stark machen. Ähnlich äußerte sich die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne). Hamburgs CDU-Chef Roland Heintze kritisierte, dass viele Menschen auf den Großdemonstrationen die Abstands- und Hygieneregeln missachtet haben. Die Hamburger Linken-Fraktionschefin Cansu Özdemir sagte, die Menschen müssten sich die Frage gefallen lassen, warum sie kein Problem damit haben, gemeinsam mit Nazis zu demonstrieren.

Nockemann: Völlig indiskutabel

Aus Sicht des Hamburger AfD-Fraktionschefs Dirk Nockemann waren die Großdemonstrationen nicht durch Rechtsextremisten geprägt. Die Szenen am Reichstagsgebäude bezeichnete Nockemann aber als völlig indiskutabel. Am Samstagabend hatte eine Gruppe aggressiver Demonstranten gegen die Corona-Politik in Berlin Absperrgitter vor dem Reichstagsgebäude überwunden und sich vor dem verglasten Besuchereingang aufgebaut. Anfangs standen nur drei Polizisten der Menge entgegen.

Tschentscher verurteilt Eskalation am Reichstag NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 30.08.2020 16:00 Uhr Autor/in: Jörn Straehler-Pohl Hamburgs Erster Bürgermeister sowie Vertreterinnen und Vertreter anderer Parteien haben die Provokationen von Rechtsextremisten am Reichstagsgebäude in Berlin verurteilt. Jörn Straehler-Pohl berichtet.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.08.2020 | 16:00 Uhr