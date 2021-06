Hamburger Linke startet in den Bundestagswahlkampf Stand: 27.06.2021 15:21 Uhr Die Hamburger Linke ist in den Bundestagswahlkampf gestartet. Das selbstgesteckte Ziel der Partei ist ein zweistelliges Ergebnis in der Hansestadt bei der Wahl im Herbst.

Auf einem Parteitag im Bürgerhaus Wilhelmsburg am Sonntag riefen die Rednerinnen und Redner ihre Partei zur Geschlossenheit auf. "Lasst uns aufhören über Kleinigkeiten zu streiten", sagte Keyvan Taheri, der mit Zaklin Nastic die Doppelspitze der Hamburger Linken bildet. "Wir haben einen gemeinsamen Feind und der steht rechts, liebe Genossinnen und Genossen," so Taheri. Er gab damit den Ton vor - die Hamburger Linke präsentierte sich auf dem Parteitag in Wilhelmsburg wieder als kompromisslos und klassenkämpferisch.

Nastic und Celik auf den ersten beiden Listenplätzen

"Kapitalistische Raubritter ziehen Profite durch Spekulationen auf Kosten der Schwächsten", sagte Nastic, die Spitzenkandidatin der Hamburger Linken für die Bundestagswahl. Der Bürgerschaftsabgeordnete Deniz Celik erklärte, dass die Linke einen grundsätzlichen Politikwechsel wolle: "Dafür braucht es Druck, nicht nur in den Parlamenten, sondern auch auf der Straße, in den Betrieben und in den Bewegungen." Celik steht auf dem zweiten Platz der Landesliste.

Zweistelliges Ergebnis in Hamburg angestrebt

Die Hamburger Linke braucht ein zweistelliges Ergebnis, damit sowohl Nastic als auch Celik in den Bundestag einziehen können. Inhaltlich versteht sich die Hamburger Linke als Friedenspartei. Für die Klimapolitik will sie die Konzerne zur Kasse bitten.

AUDIO: Hamburger Linke kämpferisch vor der Bundestagswahl (1 Min) Hamburger Linke kämpferisch vor der Bundestagswahl (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.06.2021 | 14:00 Uhr