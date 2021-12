Hamburger Klimabeirat empfiehlt: Tempo 30 in der ganzen Stadt Stand: 10.12.2021 16:41 Uhr Tempo 30 in der gesamten Stadt - und deutlich weniger neue Wohnungen: Das sind zwei der wichtigsten Empfehlungen des neu geschaffenen Hamburger Klimabeirats. Er berät den Senat und hat nun erste Vorschläge präsentiert.

Dringend müsse beim Verkehr gehandelt werden, heißt es in den Empfehlungen der Expertinnen und Experten. 15 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind im Klimabeirat versammelt, organisiert wird das Gremium vom früheren Chef der Umweltschutzorganisation BUND, Manfred Braasch.

AUDIO: Forderungen des Hamburger Klimabeirats (1 Min) Forderungen des Hamburger Klimabeirats (1 Min)

Bei der Mobilität seien in den vergangenen Jahrzehnten kaum Emissionen eingespart worden, so der Klimabeirat. Deshalb die Empfehlung: So schnell wie möglich soll stadtweit Tempo 30 eingeführt werden. Außerdem stellt der Klimabeirat die geplante neue Hafenautobahn A26-Ost in Frage.

Klimabeirat will weniger Wohnungsbau

Auf die Bremse treten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch beim Wohnungsbau. Hamburg brauche pro Jahr nur etwa 5.000 neue Wohnungen, sagen sie voraus. Bislang sieht das Wohnungsbauprogramm des Senats jedes Jahr mindestens die doppelte Zahl vor. Statt neu zu bauen sollten mehr vorhandene Wohnungen energetisch saniert werden, meint der Klimabeirat. Der Hamburger Senat ist nicht an die Empfehlungen des Klimabeirats gebunden.

Weitere Informationen Lärmaktionsplan: Wo es in Hamburg ruhiger werden soll In den kommenden drei Jahren wird auf 85 viel befahrenen Straßenabschnitten nachts Tempo 30 eingeführt. (23.11.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.12.2021 | 17:00 Uhr