Hamburger Innenstadt soll umgestaltet werden Stand: 20.02.2023 19:41 Uhr Leerstehende Geschäfte, Baustellen, Obdachlose: Die Hamburger Innenstadt wird für viele immer unattraktiver. Das muss sich ändern, sagt auch der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Am Montag hat er neue Pläne für zwei Straßen in der City vorgestellt.

Ein Teilbereich der Steinstraße wird zur Kommunaltrasse: Auf dem Abschnitt zwischen Jakobikirchhof und dem Domplatz sollen in Zukunft nur noch Busse, Taxis, Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Lieferverkehr unterwegs sein. Dafür soll die Willy-Brandt-Straße so ausgebaut werden, dass sie den zusätzlichen Auto-Verkehr aufnehmen kann.

Mehr Grün und bessere Wege

Das schafft neue Möglichkeiten, Freiräume anders zu gestalten. Durch mehr Grünflächen, Bäume und Cafés soll die Aufenthaltsqualität erhöht werden, sagte Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD). Zudem werde der Bereich rund um das Kontorhausviertel besser an den Kernbereich der Innenstadt angebunden, so dass alles fußläufig gut erreichbar sei. Auch die Anbindung zum Rest der Stadt soll mitgedacht werden - etwa die Achse in die Hafencity.

Weniger Busse in der Mönckebergstraße

Einige Buslinien, die momentan in der Mönckebergstraße fahren, sollen künftig in die Steinstraße verlegt werden. Damit soll sich der jetzige Verkehr in der Mönckebergstraße weiter beruhigen. Um einen reibungslosen Busverkehr sicherzustellen, bleiben auf der Steinstraße die Busspur Richtung Westen sowie der Fahrradstreifen erhalten.

Die Maßnahmen wurden in den vergangenen Monaten in unterschiedlichen Gremien mit allen Behörden, Dienststellen, Verkehrsunternehmen und Innenstadt-Akteuren beraten sowie in der Stadtwerkstatt vorgestellt. In Workshops sollen bis zum Herbst nun weitere Ideen gesammelt werden. Im Jahr 2025 soll dann die bauliche Phase der Umgestaltung der Steinstraße beginnen.

Auftaktsitzung Runder Tisch war im Juni

Der Runde Tisch Innenstadt ist am Montag zum zweiten Mal seit seiner Auftaktsitzung im Juni 2022 zusammengekommen. Damals präsentierte Tschentscher eine neue Koordinatorin für die Innenstadt: Professorin Elke Pahl-Weber. Sie ist Hamburgerin und Stadtplanerin und bringt somit ein breites Wissen mit. Ihre Hauptaufgabe ist es, die vielen Akteure und Akteurinnen rund um die Innenstadt zusammenzubringen und Ideen zu bündeln. Und davon gibt es reichtlich, wie die zahlreichen Gespräche, die Pahl-Weber in den vergangenen Monaten geführt hat, zeigen. "Die Innenstadt ist im Umbruch, hat viele Stärken und verborgenes Potenzial", sagte sie im Gespräch mit NDR 90,3.

Wohnen, Gewerbe und Kultur in der City

Für Elke Pahl-Weber ist die Vernetzung der Altstadt mit der Hafencity ein zentrales Element für eine attraktivere City. Bei der Überwindung der Willy-Brandt-Straße wünscht sie sich, einfach mal zu experimentieren, wie es schon Tokio oder London tun. Zudem könnte eine neue Attraktion die Innenstadt aufwerten. Auch eine Mischnutzung aus Wohnen, Gewerbe und Kultur ist im Gespräch.

