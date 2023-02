Hamburger Hochbahn und ver.di erzielen Einigung im Tarifstreit Stand: 15.02.2023 18:03 Uhr Bei der Hamburger Hochbahn wird es voraussichtlich erst einmal keine weiteren Streiks mehr geben: Das Unternehmen hat sich mit der Gewerkschaft ver.di auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt.

In diesem Jahr bekommen die Beschäftigten mindestens 300 Euro im Monat mehr - ab dem kommenden Jahr kommen noch einmal mindestens 100 Euro im Monat drauf. Außerdem bekommen die Beschäftigten einen steuerfreien Inflationsausgleich in Höhe von 1.500 Euro. In der Summe, so hört man aus Verhandlungskreisen, summiert sich das Lohnplus durchschnittlich auf 11,7 Prozent. Wer Busse oder Bahnen steuert, soll bis zu 14,5 Prozent mehr bekommen.

Abstimmung unter ver.di-Mitgliedern steht noch aus

In einer ersten Reaktion zeigte sich die Hochbahn zufrieden. Ver.di sprach von einem Kompromiss mit Licht und Schatten und verwies auf die ausstehende Abstimmung unter ihren Mitgliedern über die Einigung. Die Gewerkschaft war mit einer Forderung von einem Plus von 600 Euro im Monat in die Verhandlungen gegangen.

Anfang des Monats hatte die Gewerkschaft mit einem 24-stündigen Streik den kompletten Verkehr der U-Bahnen und der Hochbahn-Busse lahmgelegt.

